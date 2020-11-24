مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وجرح 19 في تفجير سيارة مفخخة في الباب السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب الواقعة في شمال شرقي حلب، مضيفاً أن نحو 19 شخصاً أصيبوا بجروح، بعضهم في حالة حرجة.

وأشار المرصد إلى مقتل قائد مركز للشرطة في المنطقة، التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا، والتي لا تبعد كثيراً عن الحدود التركية. وتتعرض هذه المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي والفصائل الموالية له لهجمات متكررة وتُنفذ فيها عمليات اغتيال بشكل شبه دائم.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس إن 3 شرطيين قتلوا بينهم قائد مركز آخر للشرطة في المنطقة، وكان متواجداً في سيارته عندما انفجرت السيارة المفخخة.

ولم يستبعد عبد الرحمن أن يكون تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية وراء العملية خصوصاً وأن خلايا نائمة تابعة له لا تزال موجودة في المنطقة. غير أنه يقول إن هذه المنطقة تحديداً تشهد نزاعاً دائماً بين فصائل متحاربة عدة.

وشهدت الباب هجوماً مماثلاً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي حيث قتل ما لا يقل عن 18 شخصاً وجرح 75 آخرين بحسب المرصد دائماً.

ومنذ 2011 بدأت الحرب في سوريا وتشعّبت مع مرورو الوقت ودخول فصائل جديدة إليها وتدخل القوى الأجنبية أيضاً. وتسببت الحرب بمقتل ما لا يقل عن 380 ألف شخص وتشريد الملايين.

في السياق قال المرصد أيضاً إن مقاتلين تابعين لقوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) نفذوا كميناً بالقوات الموالية لتركيا ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً من الفصائل الموالية لأنقرة.

بحسب المرصد دائماً نصب الكمين وهو عبارة عن ألغام بداخل أحد القرى، ليل الإثنين إلى الثلاثاء، لمقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة في أطراف عين عيسى شمالي الرقة.