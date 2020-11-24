بايدن: الولايات المتحدة "جاهزة لقيادة العالم"

قال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، في ويلمينغتون، إن الولايات المتحدة الأميركية "جاهزة لقيادة العالم" مجدداً "إصراره" على مكافحة التغير المناخي.

وتأتي تصريحات بايدن خلال تقديم بعض أعضاء إدارته المستقبلية من السلكين الأمني والدبلوماسي، ولكن أيضاً وبعدما أكدت مصادر مسؤولة في ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا فوز السياسي الديمقراطي بالانتخابات فيهما، ما ينهي سعي الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى قلب النتيجة لصالحه عبر السبل القضائية.

وخلال التقديم أشاد بايدن بفريقه وقال إنه "يشير إلى عودة أميركا" فيما دعا وزير الخارجية المقبل، أنطوني بلينكن دول العالم إلى "التعاون" لمواجهة الأزمات.

وذكّر بايدن كذلك بـ"عزمه" على مكافحة التغيّر المناخي، في ما قد يرجح أن يشكل انعطافة كبيرة للولايات المتحدة في هذا الملف تحديداً، الذي تعامل ترامب معه بطريقة مختلفة كلياً.

وخلال تقديمه موفده الخاص المقبل لشؤون المناخ، وزير الخارجية السابق جون كيري، الذي سيتصدى قال بايدن إن الأخير سيعمل على التصدر لما سمّاه "الخطر الوجودي".

وقال بايدن في ويلمينغتون بديلاوير "أود أن أكونَ واضحاً. لا أقلل للحظة واحدة من حجم الصعوبات أمام الوفاء بالتزاماتي الشجاعة بهدف مكافحة التبدل المناخي. ولكن في الوقت نفسه، ينبغي ألا يقلل أحد للحظة واحدة من عزمي على القيام بذلك".

من جهته دعا كيري إلى تحديد "أهداف طموحة أكثر" في مجال مكافحة التغير المناخي.

نيفادا

أعلنت المحكمة العليا في نيفادا اليوم، الثلاثاء، فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، بالولاية، في نتيجة نهائية للانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب النتيجة النهائية فاز بايدن على الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بفارق 33.596 صوتاً حاصداً نسبة بلغت 50.06 بالمئة من أصوات الناخبين مقاب 47.67 لترامب. وبعد الإعلان عن النتائج سابقاً سعى دونالد ترامب ومن ورائه الحزب الجمهوري وحملته الانتخابية إلى قلب النتيجة في الولاية التي يخصص لها 6 مقاعد في المجمع الانتخابي وذلك عبر اجتهادات قانونية، وضعت المحكمة حداً لها اليوم.

بنسيلفانيا

اليوم أيضاً تأكد رسمياً فوز بايدن في ولاية بنسيلفانيا الرئيسية في ضربة جديدة للرئيس دونالد ترامب بعدما تأكد الأحد فوز الرئيس المنتخب في ولاية ميشيغن. وكتب الحاكم الديمقراطي لبنسيلفانيا توم وولف على تويتر أن مسؤولة الانتخابات في الولاية كاثرين بوكفار "أكدت النتائج اليوم"، موضحاً أنه وقع في ضوء ذلك الوثيقة التي تؤكد فوز بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في الولاية الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة والتي تضم عشرين من الناخبين الكبار.

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