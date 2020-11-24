شاهد: البابا فرانسيس يلتقي بنجوم الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة لمناقشة قضايا العدالة الاجتماعية

التقى خمسة نجوم دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الإثنين بالبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان وبحثوا معه قضايا متعلقة بالعدالة الاجتماعية.

وضم وفد النجوم كل من ماركو بيلينيلي وستيرلينغ براون وجوناثان آيزاك وكايل كورفر وأنتوني توليفر مسؤول إتحاد لاعبي الدوري الوطني، ميشيل روبرتس، إضافة إلى مسؤولين بالاتحاد، شيري دينيز وماتيو زوريتي.

وذكر الإتحاد أن اللاعبين بحثوا مع البابا الجهود الفردية والجماعية الهادفة للتعامل مع قضايا الظلم الاقتصادي والاجتماعي وعدم المساواة في مجتمعاتهم.

يأتي هذا الاجتماع قبل أيام فقط من نشر كتاب للبابا فرانسيس يساند فيه المطالب بالجديث عن قيم العدالة العرقية خاصة بعد المظاهرات التي بدأت في أمريكا وامتدت إلى مناطق مختلفة في أرجاء العالم بعد مقتل الأمريكي الأسود، جورج فلويد من طرف شرطي أبيض في شهر مايو- أيار الماضي.