رئيس وزراء أيرلندا يطالب بتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات عن بعد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بات من الضروري أن يقوم طرفا التفاوض بلعب دور فاعل لحل النقاط العالقة التي عطّلت العملية على مدى شهور على اعتبار احتمال نفاذ الوقت قبل إمكان المصادقة على اتفاق بحلول نهاية العام. حيث إنه بناء على ذلك ونظرا لضيق الوقت، فلا توجد فرص للتوصل إلى أكثر من اتفاق قد يوفّر الحد الأدنى الذي يتطلبه منع توقف التجارة عبر المانش بشكل كامل اعتبارا من الأول كانون الثاني/يناير.

وفي مقابلة له مع يورونيوز، قال رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، إن احتمال الفشل في التوصل إلى اتفاق ينبغي أن لا يشل مبادرة طرفي التفاوض بأي حال من الأحوال، مؤكدا أنه ينبغي أن يستغل الطرفان الوقت المتبقي بشكل أفضل لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

يورونيوز، شونا موراي: هل يمكن أن تنتهي المفاوضات بالفشل؟

رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن:

نظرًا لأهمية القضايا ونظرًا للتداعيات السلبية التي قد تنعكس على الاقتصاد البريطاني والأيرلندي والأوروبي، فإنه من الأهمية بنظري، أن نستغل كل الوقت المتاح لدينا للتوصل إلى اتفاق. وأقولها بكل صراحة، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيكون سيئًا بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء. السياسيون ملزمون تجاه المواطنين الذين يمثلونهم بتقديم إجابات في هذا المضمار. يجب أن نستغل الوقت المتبقي على أفضل وجه لتحقيق تقدم في المفاوضات.

يورونيوز: تظل المشاكل الرئيسية كما هي، مسألة صيد الأسماك، حيث لم يكن هناك تقدم يذكر منذ مارس- أذار، وبالطبع قضية المنافسة العادلة، ومساعدات الدولة والحوكمة. هل يمكنك إخبارنا بما تم التوصل إليه بشأن تلك المسائل العالقة، ولماذا يعتبر التوصل إلى حل بشأنها صعبا للغاية؟

رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن:

أعتقد أن كلا فريقي التفاوض، كان ملتزما الصمت، طوال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية، وهو ما قد يمكن أن يفسر على أنه إشارة إيجابية، بمعنى أنه من الإنصاف القول إنه جرت مفاوضات مكثفة في الأسابيع الأخيرة. فيما يتعلق بالصيد وتداعياتها، طرفا التفاوض كانا بعيدين جدًا لإيجاد نقطة اتفاق وفي رأيي يجب القيام بشيء ما من أجل التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع.

أما في ما يتعلق بالمنافسة العادلة، أعتقد أننا جميعًا ندرك المخاوف التي تنطبق على كلا الجانبين وبخاصة في ما يرتبط بمسألة تطبيق مساعدات الدولة التي يحصل عليها كل طرف. لكنني أعتقد أن الأمور ستؤول إلى آلية تسوية المنازعات - بشأن مسألة المنافسة - التي من شأنها أن تسمح للطرفين بالرد المناسب إذا كان أي منهما سيطعن أو ينتهك هذه الاتفاقية.