شاهد: ترامب يلعب الغولف ولا يزال يرفض الإقرار بهزيمته أمام بايدن "النعسان"

لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ 3 أسابيع تقريباً وبفوز خصمه الديمقراطي، جو بايدن "النعسان" (كما وصفه مراراً) بها.

ولليوم الثاني على التوالي، استمتع الرئيس بجولة أخرى من رياضته المفضلة، الغولف، في ملاعب "ترامب ناشونال غولف كورس" في سترلينغ (فرجينيا)