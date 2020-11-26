شاهد: جاؤوا لإلقاء النظرة الاخيرة على النجم الذي رحل.. جموعٌ حاشدة من محبي الأسطورة مارادونا

حشود كبيرة لمحبي الأسطورة مارادونا في العاصمة الأرجنتينية بوينس إيرس جاؤوا جميعهم لإلقاء النظرة الأخيرة على من رفع اسم الكرة الأرجنتينية عاليا والذي قضى الأربعاء عن عمر يناهز الستين من العمر.

فاللاعب الذي سجل هدفا اشتُهر باسم "يد الله" عام 1986 وقاد بلاده نحو النجوم بحصولها على كأس العالم، رحل عن هذا العالم تحديدا إثر إصابته بنوبة قلبية كانت خاتمة لحالة صحية معتلة أنهكها الإدمان على المخدرات والسمنة المفرطة.

وقد جاءت وفاة دييغو مارادونا بعد أسبوعين من مغادرته أحد مستفيات بوينس إيرس إثر عملية جراحية أجريت له في الدماغ.

وقد أعلنت السلطات الأرجنتينية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام كما عبرت جمعية كرة القدم في هذا البلد عن حزنها العميق لفقدان مارادونا.

وكان النجم الذي احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الستين قد صرح لإحدى المجلات الرياضية الفرنسية بأنه يحلم بتسجيل هدف آخر في شباك فريق انكلترا الذي تلقى "يد الله" في شباكه عام 1986 لكن "باليد اليمنى هذه المرة" قال مارادونا.