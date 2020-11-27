فيديو: مقتل 5 مصابين بكوفيد-19 في حريق بمستشفي في الهند

اندلع صباح الجمعة حريق في مستشفى خاص في ولاية غوجارات غرب الهند يعالج فيه مرضى مصابين بفيروس كورونا مما أدى إلى مقتل نحو 5 مرضى وإصابة 28 آخرين.

وأكدت الشرطة الهندية أن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق الذي شب في أحد طوابق المشفى، خلال ثلاثين دقيقة، وأن التحقيقات جارية لمعرفة سببه.

وقال تيجاش كرماتا، وهو طبيب عامل في المستشفى، إن الحريق بدأ في وحدة العناية المركزة، التي يقيم فيها نحو 11 شخصا مصابا بالفيروس، من بين 33 آخرين.

كما تم نقل مرضى آخرين أصيبوا بحروق إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج اللازم.

وفي أغسطس/آب الماضي، تسبب حريق بمقتل 8 مصابين بفيروس كورونا، في مستشفى بمدينة أحمد أباد، إحدى المدن الرئيسية في ذات الولاية.

ويتسبب سوء الصيانة وقلة معدات مكافحة الحرائق، في حدوث حرائق ينجم عنها وفيات، في مستفيات الهند.