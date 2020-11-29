شاهد: المكتب "الكبسولة" لحمايتك أثناء العمل من كورونا

في السابق درجت فنادق الكبسولات، أما اليوم، فقد أصبحت مكاتب، بمساعي أحد هذه الفنادق، تقديم غرفه كمكاتب، في محاولة لمكافحة تداعيات فيروس كورونا عليه.

وقد جدد القائمون على الفندق غرفه البالغ عددها 256 وتوسعتها لتصبح مكاتب، كلفة الواحد منها نحو 5 دولارات في الساعة، أو 29 دولار تقريبا يوميا.