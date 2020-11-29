شاهد.. احتجاج بطريقة مبتكرة.. دمى باندا بدلا من الزبائن في مطعم ألماني

مطعم ألماني أقدم على خطوة مبتكرة للتعبير عن احتجاجه ضد التدابير الإلزامية لمكافحة وباء كورونا، حيث وضع مجموعة من دمى الباندا حول الطاولات، لملء الفراغ الذي شكله غياب الزبائن.

الفكرة التي نفذها جوزيبي فيشيرا في مطعمه، يأمل من خلالها أن يحصل أصحاب المطاعم على مساعدات مالية حكومية، رغم تأكده من أنها لن تكون كافية.