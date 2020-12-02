النواب الإسرائيليون يوافقون على حل البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى

أعلن متحدث باسم البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأربعاء أن النواب وافقوا على حل البرلمان في قراءة أولى في خطوة على طريق انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس.

وحصل مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة لحل البرلمان على 61 صوتا مؤيدا مقابل 54 صوتا ضده من أصل 120 مجموع أعضاء البرلمان، وذلك بعد أن أعلن غانتس المنافس السياسي لنتنياهو أن حزبه "أزرق أبيض" (كحول لفان) سيغادر التحالف.