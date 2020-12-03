شخصيات بارزة توفيت جراء كوفيد-19

بعد وفاة الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان بوباء كوفيد-19 عن 94 عاما، في ما يأتي تذكير بشخصيات أخرى رحلت جراء هذا المرض:

الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان أ ف ب

عازف الساكسوفون مانو ديبانغو

كان عازف الساكسوفون مانو ديبانغو أول شخصية عالمية يخطفها المرض. وتوفي ديبانمغو أسطورة الأفرو-جاز الكاميروني البالغ 86 عاما في 24 آذار/مارس في مستشفى قرب باريس.

عازف الساكسوفون مانو ديبانغو أ ف ب

الكاتب المسرحي الأمريكي تيرينس ماكنالي

عن عمر ناهز الـ 81 عاما، كان الكاتب المسرحي الأمريكي تيرينس ماكنالي أحد أول الكتاب الناجحين الذين أدخلوا الشخصيات المثلية جنسيا إلى المسرح، توفي في اليوم نفسه مع ديبانغو.

الكاتب المسرحي الأمريكي تيرينس ماكنالي أ ب

الفرنسي-السنغالي باب ضيوف الرئيس السابق لنادي مرسيليا لكرة القدم

توفي الفرنسي-السنغالي باب ضيوف الرئيس السابق لنادي مرسيليا لكرة القدم أحد أعرق الأندية الفرنسية في 31 آذار/مارس بعد إصابته بكوفيد- 19.

الرئيس السابق لنادي مرسيليا لكرة القدم الفرنسي-السنغالي باب ضيوف أ ف ب

عازف الجاز الأمرdكي إيليس مارساليس

في مطلع نيسان/أبريل توفي عازف الجاز الأمرdكي إيليس مارساليس عميد عائلة شهيرة في مجال الجاز، عن عمر ناهز الـ 85 عاما.

عازف الجاز الأميركي إيليس مارساليس أ ب

سيرجيو روسي

توفي سيرجيو روسي مؤسس ماركة الأحذية الإيطالية الفاخرة التي تحمل اسمه، في الثالث من نيسان/أبريل عن عمر ناهز الـ 85 عاما وذلك إثر مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

سيرجيو روسي مؤسس ماركة الأحذية الإيطالية الفاخرة Fábio Padinha- CC BY-SA 4.0

الكاتب التشيلي لويس سيبولفيدا

الكاتب التشيلي لويس سيبولفيدا الذي اضطر إلى العيش في المنفى في ظل ديكتاتورية بينوشيه، توفي في 16 نيسان/أبريل عن عمر ناهز الـ 70 عاما.

الكاتب التشيلي لويس سيبولفيدا أ ب

عازف الساكسوفون الأمريكي ليو كونتيز

توفي عازف الساكسوفون الأمريكي ليو كونتيز في 17 نيسان/أبريل عن عمر ناهز الـ 92 عاما.

عازف الساكسوفون الأمريكي ليو كونتيز Hans Peter Schaefer- CC BY 3.0

زعيم السكان الأصليين باولينيو باياكان

أحد أكبر المدافعين عن غابة الأمازون وزعيم السكان الأصليين باولينيو باياكان توفي عن عمر ناهز الـ 65 عاما على ما أعلن ناشطون مدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية في منتصف حزيران/يونيو.

زعيم السكان الأصليين باولينيو باياكان أ ف ب- بلانت أمازون

مصمم الأزياء اليابانيين كينزو

أشهر مصممي الأزياء اليابانيين كينزو توفي في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر عن عمر ناهز الـ 81 عاما.