شاهد: متظاهرون يحتجون أمام منزل الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في مانهاتن

تظاهر العشرات أمام منزل الرئيس التنفيذي لمجموعة "أمازون" جيف بيزوس في الجادة الخامسة في مانهاتن بنيويورك، للمطالبة بتحسين الأجور من جهة وحماية العمال من جهة أخرى. ودعا المتظاهرون إلى منح جيف بيزوس"جائزة المستغل خلال الجائحة" على خلفية الأموال والأرباح التي حققتها مجموعة "أمازون" خلال جائحة كورونا.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصادات الغربية بسبب انتشار وباء كوفيد-19، فقد ازدادت ثروة أغنى رجل في العالم، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، في الفترة نفسها التي ترافقت مع إجراءات الحجر الصحي في غالبية الدول.
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