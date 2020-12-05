هبطت طائرة خفيفة هبوطا اضطراريا مثيرا على طريق سريعة، كانت فيها حركة السيارات نشطة ليلا في الولايات المتحدة. وأظهر شريط مصور نشرته وزارة النقل في مينيسوتا على موقع تويتر الطيار، وهو يلامس بطائرته الأرض بالسرعة ذاتها التي كانت تسير بها العربات التي كانت أمامه وخلفه. ويبدو أن الطائرة كانت تعاني من خلل في محركها، عندما اصدمت بغطاء محرك سيارة رباعية الدفع، ولم يصب أحد بأذى في هذا الحادث.