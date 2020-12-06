شاهد: فيضانات عنيفة في سومطرة الإندونيسية تودي بحياة 5 أشخاص على الأقل

أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ يوم الجمعة إن حصيلة ضحايا الفيضانات في مقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا ارتفعت إلى خمسة.

وقال ساريمان سيتروس المتحدث باسم الوكالة في ميدان عاصمة الإقليم إن من بين القتلى رجل وثلاث نساء وطفل كانوا جميعا مصنفين في عداد المفقودين.

وأضاف ساريمان في حديث للأناضول: "لا يزال هناك شخص آخر مفقود".

وتضرر نحو 6000 شخص من جراء الفيضانات.

وحتى ظهر الجمعة، تم إنقاذ 181 شخصاً، من بينهم 50 طفلاً و 38 رضيعاً و 67 بالغاً و 26 مسناَ.