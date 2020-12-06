ترامب يزعم مجدداً الفوز بالانتخابات ويحذر من كونغرس ديمقراطي بشكل كامل

قال دونالد ترامب خلال مشاركته مساء السبت في جورجيا في أوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه "سيفوز في الانتخابات" التي كان جو بايدن قد فاز بها قبل نحو شهر.

وأكّد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته لمئات من المؤيّدين الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا "نحن نفوز في هذه الانتخابات". وأضاف وسط الهتافات "سيُحاولون إقناعنا بأنّنا خسرنا. نحن لم نخسر"، مندّداً بـ"الانتخابات المزوّرة".

وعلى الرّغم من هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأميركي الذي اعتبر أنّه لم يعد صالحاً، فإنّ فريقه القانوني لم ينجح حتّى الآن في تقديم أيّ أدلّة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسيّة.

جورجيا تحسم الكونغرس

جاء ترامب إلى ولاية جورجيا دعماً لمرشّحَين جمهوريّين في انتخابات فرعيّة تُعتبر حاسمة لتحديد الغالبيّة في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن. وقال ترامب إنّه في حال "لم يفز" السناتوران ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر فـ"لا شيء يمكنه إيقاف الديمقراطيّين". وأضاف "لا فكرة لديكم إلى أيّ حد سيكون الأمر سيّئاً".

وخصّص ترامب جزءاً كبيراً من خطابه للحديث عن الانتخابات الرئاسيّة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، مذكّرًا بانتصاراته في ولايتي فلوريدا وأوهايو، ثمّ أضاف، خلافًا للنتيجة الرسمية "لقد فزنا أيضاً بجورجيا، كان ذلك جيّدًا". ومن المرتقب التصويت في 5 كانون الثاني/يناير على مقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، وهما يتبعان إلى الجمهوريين حالياً. وفي حال خسارتهما، فإنّ الغالبية في مجلس الشيوخ ستنتقل إلى الديمقراطيين، لأنه في ظل التساوي بالمقاعد (50 لكل جهة) سيكون بإمكان نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس التصويت والبت وفقاً للدستور.

وسيتيح ذلك لجو بايدن الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، التعامل مع كونغرس ديمقراطي بشكل كامل (مجلسا النواب والشيوخ). ولكن في حال احتفظ الجمهوريون بغالبية مقاعد مجلس الشيوخ، سيتعين حينها على الرئيس المقبل التعامل مع كونغرس منقسم، وسيكون بمقدور الجمهوريين عرقلة ترشيحاته للمناصب الحكومية ومشاريع القوانين المهمة.