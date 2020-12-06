شاهد: سيرك في براغ يخصص مكاناً للقديس نيكولاس لتوزيع الهدايا على الأطفال

خصص سيرك يتخذ من براغ مقراً له ممراً للسيارات بهدف السماح للقديس نيكولاس (القديس نقولا) بتقديم الهدايا لأطفال المدينة بطريقة تحترم قواعد التباعد الاجتماعي. وعادة، يجول القديس نيكولاس مع مرافقيه، أحدها شيطان وآخر ملاك، بيوت الأطفال في عيده ويقدم لهم الهدايا كما يفعل سانتا كلاوس. ويحصل الأطفال على هدايا مقابل أغنية أو قصيدة. وإذا كان "الملاك" هو الذي يعطي الهدية فإن "الشيطان" يحمل حقيبة قد يضع فيها الأطفال الذين أساؤوا التصرف...
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