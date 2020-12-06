شاهد: شاب إنجليزي يتسلّق برج أغبار (144 متراً) في برشلونة من دون معدات للحماية

شاهد بعض سكان مدينة برشلونة الإسبانية المتسلق جورج كينغ وهو يتسلق برج "أغبار" الذي يبلغ ارتفاعه 144 متراً، من دون أي وسائل أو معدات لحماية نفسه كما يفعل المتسلقون عادة. وكينغ، وهو إنجليزي ويبلغ من العمر 20 عاماً فقط، حاز على شهرة واسعة بعدما تسلق برج "شارد" في لندن في العام 2019. وأمس تسلق برج "أغبار" ثم نزل ليلاقيه عناصر من الشرطة، حيث تمّ توقيفه مباشرة. وقال كينغ إنه يأمل في أن يكون عرضه ساهم في رفع المعنويات خلال فترة عيد الميلاد المختلفة هذا العام بسبب كورونا...
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