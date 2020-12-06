شاهد: أستراليا لا تزال تكافح الحرائق في جزيرة فرايزر بعد 7 أسابيع على اندلاعها

طالبت السلطات الأسترالية سكان جزيرة فرايزر (فرايزر آيلاند) الواقعة إلى شرق البلاد بمغادرتها على الفور بعدما انتشرت حرائق أتت على نحو 83 ألف هكتار من أراضي محمية طبيعية فيها. والمساحة التي احترقت أقل بقليل من مساحة الجزيرة الإجمالية والنيران اندلعت أساساً بسبب إشعال نار في مخيّم من دون ترخيص. وتنتشر الحرائق في فرايزر منذ الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر وتعجز السلطات عن إخمادها بشكل تام منذ ذلك الحين...