شاهد: متحف هيرميتاج العريق يحتفل بالذكرى الـ 256 لتأسيسه

احتفل متحف هيرميتاج الشهير الواقع في مدينة سان بطرسبرغ الروسية الأحد بالذكرى الـ 256 لتأسيسه. وعرض المتحف العريق عرضا ضوئيا فخما بتقنية ثلاثية الأبعاد على واجهته شملت صورا فنية وأحداثًا تاريخية متعلقة به.
كما تضمنت الإسقاطات الضوئية أساطير يونانية وفارسية تتعلق بالمجموعة التي يضمها المتحف في قاعاته، وكذلك صور المعارك العسكرية الروسية العظيمة والقياصرة والقادة الروس، فضلاً عن أبيات الشعر والرسائل. وبسبب جائحة فيروس كورونا، تم حظر الجمهور من متابعة العرض مباشرة في وسط مدينة سانت بطرسبرغ، وقرر المنظمون بث العرض على موقع متحف هيرميتاج الإلكتروني، عبر الإنترنت كل ساعة.
وأطلق على العرض تسمية "صورة الانتصار في المجموعات وتاريخ هيرميتاج" ومن المنتظر أن يستمر حتى مساء الإثنين.
ومن الجديربالذكر، أن الإمبراطورة كاترين العظيمة هي من أسست متحف هيرميتاج عام 1764.
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