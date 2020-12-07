شاهد: احتجاجات في مولدافيا للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة

تظاهر الآلاف في العاصمة المولدافية كيشيناو الأحد للمطالبة باستقالة الحكومة وبانتخابات نيابية مبكرة. وانتخب المولدافيون الشهر الماضي مايا ساندو الموالية لأوروبا رئيسة للبلاد في انتخابات حقّقت فيها انتصارا مفاجئا على الرئيس المنتهية ولايته إيغور دودون.

لكن النواب المولدافيين أقروا هذا الأسبوع مشروع قانون ينقل سلطات إدارة جهاز الاستخبارات من الرئاسة إلى البرلمان، ما دفع ساندو إلى توجيه نداء لمناصريها للتظاهر ضد الخطوة.

وتعتبر ساندو أن التشريع يهدف إلى تقويض صلاحيات الرئيس قبل توليها سدة الرئاسة وتعزيز سلطات البرلمان حيث يحظى دودون بغالبية.