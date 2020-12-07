شاهد: احتجاجات في مولدافيا للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة

تظاهر الآلاف في العاصمة المولدافية كيشيناو الأحد للمطالبة باستقالة الحكومة وبانتخابات نيابية مبكرة. وانتخب المولدافيون الشهر الماضي مايا ساندو الموالية لأوروبا رئيسة للبلاد في انتخابات حقّقت فيها انتصارا مفاجئا على الرئيس المنتهية ولايته إيغور دودون.
لكن النواب المولدافيين أقروا هذا الأسبوع مشروع قانون ينقل سلطات إدارة جهاز الاستخبارات من الرئاسة إلى البرلمان، ما دفع ساندو إلى توجيه نداء لمناصريها للتظاهر ضد الخطوة.
وتعتبر ساندو أن التشريع يهدف إلى تقويض صلاحيات الرئيس قبل توليها سدة الرئاسة وتعزيز سلطات البرلمان حيث يحظى دودون بغالبية.
No Comment المزيد من
شاهد: متحف هيرميتاج العريق يحتفل بالذكرى الـ 256 لتأسيسه
شاهد: استئناف مسابقات كمال الأجسام بمشاركة نسائية في كينيا
شاهد: أميركيون يتظاهرون مطالبين بإعادة فتح المدارس المغلقة منذ آذار/مارس الماضي
شاهد: دفق المياه يشكّل قرصاً هندسياً متكاملاً من الجليد في نهر صيني
شاهد: أستراليا لا تزال تكافح الحرائق في جزيرة فرايزر بعد 7 أسابيع على اندلاعها
شاهد: سيرك في براغ يخصص مكاناً للقديس نيكولاس لتوزيع الهدايا على الأطفال
شاهد: فيضانات عنيفة في سومطرة الإندونيسية تودي بحياة 5 أشخاص على الأقل
شاهد: شاب إنجليزي يتسلّق برج أغبار (144 متراً) في برشلونة من دون معدات للحماية
شاهد: أشجار الميلاد من نيويورك إلى بيروت تزين الساحات رغم كورونا
شاهد.. رجال إطفال أتراك ينقذون قطة علقت داخل كابلات الكهرباء
شاهد: روسيا تبدأ حملة تلقيح واسعة ضدّ كوفيد-19
شاهد.. نشطاء يتظاهرون في باريس ضد أمازون
شاهد متاجر باريسية تستعد لعيد الميلاد
شاهد: هبوط اضطراري مثير لطائرة خفيفة على طريق سريعة في الولايات المتحدة
شاهد: هدم مدخنة يبلغ طولها 1000 قدم بالمتفجرات في محطة أمريكية لتوليد الكهرباء
فلسطينيون من ذوي الاحتياجات الخاصة يشاركون في ماراثون على الكراسي المتحركة
شاهد: متظاهرون يحتجون أمام منزل الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في مانهاتن
شاهد: الاحتفال بيوم المهرجين في السلفادور على وقع تدابير احترازية بسبب كورونا
شاهد: المواقع الثقافية تفتح أبوابها من جديد في إنكلترا بعد إغلاق طويل
شاهد: الثلوج السميكة تغطي مدينة نوريلسك في أقصى الشمال الروسي