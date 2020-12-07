شاهد: أميركيون يتظاهرون مطالبين بإعادة فتح المدارس المغلقة من آذار/مارس الماضي

دعا نحو 150 من أهالي التلاميذ في بيركلي الأميركية (ولاية كاليفورنيا) السلطات إلى إعادة فتح المدارس التي أغلقت أبوابها منذ مارس/آذار 2020 بسبب وباء كوفيد-19. والتحرك واحد من تحركات تمّت في كثير من الولايات الأميركية مطالبة بإعادة فتح المدارس.
دعا نحو 150 من أهالي التلاميذ في بيركلي الأميركية (ولاية كاليفورنيا) السلطات إلى إعادة فتح المدارس التي أغلقت أبوابها منذ مارس/آذار 2020 بسبب وباء كوفيد-19. والتحرك واحد من تحركات تمّت في كثير من الولايات الأميركية مطالبة بإعادة فتح المدارس.
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