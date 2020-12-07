شاهد: أميركيون يتظاهرون مطالبين بإعادة فتح المدارس المغلقة من آذار/مارس الماضي

دعا نحو 150 من أهالي التلاميذ في بيركلي الأميركية (ولاية كاليفورنيا) السلطات إلى إعادة فتح المدارس التي أغلقت أبوابها منذ مارس/آذار 2020 بسبب وباء كوفيد-19. والتحرك واحد من تحركات تمّت في كثير من الولايات الأميركية مطالبة بإعادة فتح المدارس.