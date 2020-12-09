أثارت إهانة عنصرية وجهها الحكم الرابع لمساعد مدرب فريق باشاك شهير التركي خلال مباراة الفريق ضد باريس سان جرمان الفرنسي في دوري الأبطال الأوروبي رد فعل من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأربعاء عن تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لقيادة مباراة المساء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة، وذلك بعد أن تسبب الحكم الروماني سيباستيان كولتيسكو في توقفها الثلاثاء نتيجة الإهانة العنصرية التي وجهها للكاميروني بيير ويبو مساعد مدرب النادي التركي.

وعلق إردوغان على الواقعة في تغريدة باللغة التركية قائلاً: "للإعلام. في مباراة باريس سان جرمان، قرر لاعبونا عدم العودة إلى الملعب بسبب العنصرية التي عبر عنها الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو ضد مساعد مدربنا بيير ويبو. #لا_للعنصرية".

Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.



Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020

وستستأنف المباراة مساء الأربعاء من حيث توقفت في الدقيقة 14 مع تغيير الطاقم التحكيمي بعد الضجة التي تسبب بها كولتيسكو نتيجة توجيه عبارة عنصرية لويبو.

وتوقفت مباراة الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة في الدقيقة 14 بعد أن ترك لاعبو الفريق التركي أرضية الملعب.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون "لقد قال زنجي" في إشارة إلى الحكم الرابع الذي وجه كلامه إلى ويبو.

وقام حكم المباراة أوفيدو هاتيغان بطرد ويبو ما أثار سخط لاعبي الفريق الضيف الذين خرجوا من الملعب ولم يعودوا إليه بعدما تمسكوا بضرورة استبعاد كولتسيكو، وهو موقف شاركه إياهم نجم سان جرمان كيليان مبابي بقوله "لا يمكننا أن نلعب بوجود حكم من هذا النوع" في إشارة منه الى الحكم الرئيسي هاتيغان وليس فقط الحكم الرابع.

وانتقدت إدارة باشاك شهير سلوك الحكم الرابع بالقول :"ندين بشدة الكلمات العنصرية التي استخدمت ضد بيير ويبو الذي هو جزء من الفريق الفني لممثلنا باشاك شهير ونعتقد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ الخطوات اللازمة. نحن ضد العنصرية والتمييز في الرياضة وفي جميع مجالات الحياة".

كذلك قالت إدارة سان جيرمان إن "جميع أشكال العنصرية تتنافى مع قيم باريس سان جرمان ورئيس النادي والعاملين به ولاعبيه".

All forms of racism go against the values held by Paris Saint-Germain, the club’s Chairman, staff and players. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 8, 2020

ورضخ الاتحاد القاري لرغبة الطرفين، وأعلن إنه عين ماكيلي، ابن الـ37 عاماً الذي قاد حتى الآن 26 مباراة في دوري الأبطال، بينها مباراة سان جرمان ولايبزيغ الألماني (1-صفر) في 24 الشهر الماضي.

وسيعاون ماكيلي الحكمان المساعدان مواطنه ماريو ديكس والبولندي مارسين بونييك، فيما سيكون مواطن الأخير بارتوش فرانكوفسكي الحكم الرابع.

كذلك أكد الاتحاد الأوروبي رفضه لكافة أشكال العنصرية، مضيفاً أنه بصدد فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

وستكون المباراة هامشية من ناحية التأهل إلى ثمن النهائي، إذ ضمن سان جرمان بطاقته بصحبة لايبزيغ بفضل الفوز الذي حققه الأخير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-2 مساء الثلاثاء.

وسيتصدر سان جرمان الترتيب بفارق المواجهتين المباشرتين مع لايبزيغ (خسر 1-2 خارج ملعبه وفاز إيابا 1-صفر)، في حال فوزه على باشاك شهير الذي كان أصلا خارج حسابات التأهل في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.