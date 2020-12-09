شاهد: المياه تغمر مدينة البندقية الإيطالية مجددا

غمرت المياه مدينة البندقية الإيطالية نتيجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي تجتاح البلاد منذ أيام، والتي أدت إلى حدوث فيضانات في العديد من المناطق.

وارتفع منسوب المياه في المدينة وتجاوز علوّ موجات المدّ العالية 1.3 متراً، وغمرت العديد من المعالم التاريخية للمدينة السياحية. وألحقت الفيضانات أضرارا بالمحلات ومختلف الأنشطة التجارية.

وتقول السلطات إن سدوداً متحركة تم بناؤها لإنقاذ البندقية من الغرق، لم تتمكن اليوم من حماية المدينة التي تعتبر إحدى أجمل مدن العالم. وخلال الصيف الماضي، نفذت البندقية بنجاح تجربة نظام طموح لمكافحة الفيضانات، وهو برنامج يتكون من 78 حاجزاً يمكن تضخيمها عند الحاجة للارتفاع على مستوى البحر. وشهدت البندقية في نوفمبر-تشرين الثاني 2019 ارتفاع منسوب المياه إلى مستوى استثنائي، هو ما تسبب في غمر 80 في المائة من المدينة.