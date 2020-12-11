تفجير انتحاري في القوقاز الروسي يسفر عن إصابة ستة شرطيين بجروح

أصيب ستة شرطيين بجروح في تفجير انتحاري الجمعة في قره تشاي شيركيسيا في منطقة القوقاز الروسي، حسب ما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان. وحاول شخص لم تحدد هويته دخول منطقة كانت تجري فيها الشرطة عمليات بحث، وفجر نفسه لدى إلقاء القبض عليه، بحسب الشرطة

وأضاف البيان أن "ستة عناصر من قوات حفظ النظام أصيبوا بجروح طفيفة".

التفجير وقع قرابة الساعة 09,00 صباحا بتوقيت غرينتش في قرية أوشيكين، بحسب اللجنة التي أشارت إلى عدم إصابة أي مدني.

وفي تسعينيات القرن الماضي، خاضت روسيا حربين شرستين ضد انفصاليين في الشيشان، المنطقة المجاورة لقره تشاي شيركيسيا في شمال القوقاز. ورغم تراجع وتيرة الهجمات على الشرطة في السنوات الماضية في شمال القوقاز، إلا أن الهجمات التي تستهدف عناصر الأمن لا تزال تحدث من حين لآخر.