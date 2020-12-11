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شاهد: قبرص تغلق الأماكن العامة في ظل تفشي كوفيد-19 بشكل غير مسبوق

أعلنت قبرص الأربعاء، إغلاق مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم وحظر قداس الكنائس خلال عطلة عيد الميلاد لوقف عدد الإصابات المتزايد بفيروس كورونا.سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة من 11 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول.

وأعلن وزير الصحة كونستانتينوس يوانو عن تشديد القيود بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء. في نهاية سبتمبر/أيلول، كان لدى قبرص 1755 حالة فقط، لكن عدد الإصابات ارتفع منذ ذلك الحين إلى أكثر من 13000.

وقال يوانو: "حدث تدهور في المؤشرات الوبائية في الأيام الأخيرة، وهو الأسوأ منذ تفشي الوباء".وأضاف وزير الصحة أن هناك حالة "إرهاق" للسكان لتنفيذ القواعد والقيود المطلوبة.

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