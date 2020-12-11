ألبانيا: احتجاجات على إطلاق الشرطة النار على رجل خلال ساعات حظر التجول

احتج ألبانيون الخميس الماضي على مقتل أحد سكان تيرانا على يد قوات الأمن في 8 كانون الأول/ديسمبر، وتظاهروا أمام مقر وزارة الداخلية ومبنى الحكومة الألبانية.

ونشرت الشرطة تكتيكات مكافحة الشغب، بما في ذلك عبوات الغاز المسيل للدموع والهراوات، بعد أن بدأ المتظاهرون في إلقاء المقذوفات على قوات الأمن. وأصيب تسعة من ضباط الشرطة وما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين.

ومن المرجح أن تستمر الاحتجاجات التي تدين عملية القتل التي نفذتها الشرطة في تيرانا حتى 13 كانون الأول / ديسمبر. ولا شك أن السلطات ستشدد الإجراءات الأمنية أثناء أي مظاهرات.