بريطانيا ترصد أكثر من ألف إصابة بطفرة جديدة من كورونا في إنكلترا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الإثنين أنه تم تحديد أكثر من 1000 حالة إصابة بطفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية في إنكلترا، سجلت معظمها في جنوب البلاد.

وقال هانكوك في تصريح أمام البرلمان "حددنا نوعًا جديدًا من فيروس كورونا، وتشير التحاليل الأولي إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بشكل أسرع".

وأضاف: "يجب أن أؤكد في هذه المرحلة أنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس قد يسبب مرضا خطيرا... كما أن أحدث التجارب السريرية تشير إلى أنه من غير المرجح أن تفشل هذه الطفرة في الاستجابة للقاح".

وأشارت مصادر مقربة من الحكومة البريطانية إلى أن لندن وأجزاء أخرى من بريطانيا ستدخل في "مرحلة جديدة" من الإغلاقات، بسبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.