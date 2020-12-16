كوفيد-19: بومبيو في الحجر الصحي وأبرز المستجدات العالمية الأخرى

تباشر ألمانيا حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في 27 كانون الأول/ديسمبر بدءا بدور المسنين على ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وجاء في بيان صاجر عن الهيئة التي تضم كل وزراء الصحة في المقاطعات الألمانية "أبلغ وزير الصحة الفدرالي ينس سبان مؤتمر وزراء الصحة بالموافقة المرتقبة على لقاح بايونتيك وتوفيره. وحدد 27 كانون الأول/ديسمبر موعدا لبدء التلقيح ضد فيروس كورونا".

الدنمارك تشدد إجراءات الإغلاق

قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فردريكسن اليوم الأربعاء إن البلاد ستغلن المراكز التجارية والمحلاّت الصغيرة خلال فترة الأعياد بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.

وتشهد أعداد الإصابات بالفيروس ارتفاعاً حاداً منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر، حيث بلغت 119,779 فيما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الوباء 975، ما دفع الدولة الواقعة إلى شمال ألمانيا إلى تشديد الإجراءت.

أعياد بكمامات

قالت منظمة الصحة العالمية في توجيه نشرته في موقعها إن على الأوروبيين الذين يرغبون في رؤية أسرهم وأصدقائهم خلال فترة عيد الميلاد ونهاية رأس السنة، الاحتفال في الخارج أو ارتداء الكمامات في الداخل.

ونصحت المنظمة الأوروبيين بتهوئة الأماكن حيث يلتقي أفراد العائلة بشكل دائم.

فرنسا تبدأ حملة التلقيح

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن فرنسا ستبدأ حملات التلقيح ضدّ كوفيد-19 في آخر أسبوع من شهر كانون الأول/ديسمبر في حال "توفرت كلّ الشروط اللازمة لذلك".

في السياق أعلن كاستيكس أن فرنسا ستستلم مليون و160 ألف جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام.

بومبيو في الحجر الصحي

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن كبير الدبلوماسيين الأميركيين مايك بومبيو وضع نفسه في الحجر الصحي، بعد أن كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن نتيجة اختبار تفاعل البوليميريز المتسلسل (بي سي آر) الذي أجراه بومبيو بخصوص كوفيدـ19 سلبي، وإن أطباء متخصصين يتولون مراقبته في الحجر الصحي، بينما تحفظت الوزارة عن كشف هوية الشخص المصاب لأسباب تتعلق بالخصوصية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تعرض فيه بومبيو والوزارة إلى انتقادات، بسبب استضافة حفلات عطل وسط انتشار فيروس كورونا.

وكان يتوقع ان يحضر بومبيو اجتماع إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا اليوم. كما كان بومبيو خطط بشكل مبدئي للقاء أنتوني بلينكين، المرشح لخلافته على رأس الدبلوماسية الأميركية، في الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن.

ولم يعرف مآل ذلك اللقاء المفترض يوم الخميس على الفور.