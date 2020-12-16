مقتل 3 ضباط من البحرية الجزائرية في حادثة تحطم مروحية

قتل ثلاثة ضباط في البحرية الجزائرية اليوم، الأربعاء، في حادث تحطم مروحية قبالة تيبازة قرب الجزائر العاصمة صباح الأربعاء، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة في بيان إن مروحية "ميرلان" عسكرية للبحث والإنقاذ من طراز إم إس-25 تحطمت في البحر أثناء طلعة تدريب وفيها طاقم من ثلاثة طيارين.

ويظهر مقطع فيديو التقطه صياد هاو مدته بضع ثوان تفكك المروحية قبل سقوطها في البحر.

وأعلنت الوزارة فتح تحقيق في الحادث.

وجاء في بيان الوزارة أن الحادث "أسفر عن استشهاد كل من المقدم خروسة نور الدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نورالدين".

وقد وقعت حوادث جوية عدة لمروحيات وطائرات مدنية وعسكرية في السنوات الأخيرة في الجزائر.

في كانون الثاني/يناير الماضي تحطمت طائرة عسكرية مقاتلة خلال طلعة تدريبية ليلية في شرق البلاد ما أدى إلى مقتل طيارين اثنين كانوا على متنها. وأسفر حادثا مروحيتين عسكريتين في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2017 عن مقتل خمسة أشخاص.

وتعود أسوأ كارثة جوية حديثة إلى نيسان/أبريل 2018 عندما تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إليوشن-76 بعيد إقلاعها من قاعدة بوفاريك في جنوب الجزائر العاصمة، ما أسفر عن مقتل 257 شخصا معظمهم من الجنود وأفراد عائلاتهم.