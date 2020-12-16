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الولايات المتحدة الأمريكية

"تويتر" تعتزم إغلاق منصّتها للتسجيلات المباشرة "بيريسكوب"

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2020 شعار شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية تويترمعروضًا على شاشة هاتف ذكي وجهاز لوحي في تولوز، جنوب فرنسا
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2020 شعار شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية تويترمعروضًا على شاشة هاتف ذكي وجهاز لوحي في تولوز، جنوب فرنسا   -   حقوق النشر  AFP
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أعلنت "تويتر" عن عزمها على إغلاق منصّتها لتسجيلات الفيديو المباشرة "بيريسكوب" بحلول آذار/مارس، موضّحة في مدوّنة أن التطبيق الذي يواجه تراجعا مطردا في عدد المستخدمين لم يعد مستداما من الناحية المالية.

وكشفت "تويتر" أن "السنتين الماضيتين شهدتا تراجعا في الاستخدام"، متوقعة أن "ترتفع التكاليف من دون شكّ مع الوقت".

وأردفت المجموعة التي اشترت "بيريسكوب" في العام 2015: "الحقيقة هي أن تطبيق بيريسكوب بات منذ مدة غير قابل للصيانة".

واعتبارا من آذار/مارس 2021، لن يعود من الممكن تحميل هذا التطبيق، غير أن معظم وظائفه الأساسية ستدمج في "تويتر".

وأقرّت "تويتر" بأنها كانت ستتّخذ هذا القرار "في وقت مبكر من دون شكّ"، غير أن العام 2020 الذي شهد تفشّي وباء كوفيد-19 "أعاد ترتيب الأولويات".

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