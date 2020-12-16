شاهد: غناء "سانتا كلوز" من شرفة باريسية خلال حظر التجول في فرنسا

انتشرت قوات الأمن الفرنسية في شوارع العاصمة باريس للتأكد من تصاريح المارة المخول لهم البقاء في الشوارع خلال حظر التجول الليلي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأنهت فرنسا حوالي ستة أسابيع من الإغلاق الجزئي لتدخل مرحلة حظر التجول الليلي بدءاً من أمس الثلاثاء.

وفي محاولة لتخفيف أجواء الحظر والاحتفال بعيد الميلاد، ارتدى مغني الأوبرا ستيفان سينيشال ملابس سانت كلوز وقام بالغناء من شرفته للقليل من المارة المتواجدين بالشوارع ليلاَ.