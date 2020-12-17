السجن مدى الحياة لأيوب الخزاني مطلق النار في الهجوم الفاشل في قطار فرنسي عام 2015

قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس بالسجن مدى الحياة على أيوب الخزاني مطلق النار في الهجوم الفاشل على قطار تاليس بين باريس وامستردام في آب/ أغسطس 2015، الذي أَحْبَطَه ركاب تمكنوا من السيطرة عليه.

وحُكم على ثلاثة رجال متهمين بمساعدة مطلق النار والمخطط للهجوم عبد الحميد اباعود الذي هو أيضاً منسق هجمات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية، بمدد تراوح بين سبع سنوات و27 سنة.

أيوب الخزاني -/AFP

في هذه الحادثة، تم تجّنب مجزرة قبل وقوعها، بفضل تدخّل ركاب تمكنوا من السيطرة على المهاجم.

فبعد ظهر 21 آب/ أغسطس 2015، استقلّ الخزاني قطاراً متجها من أمستردام إلى باريس من محطة قطارات بروكسل. دخل إلى الحمام وخلع قميصه ووضع مسدساً على خصره وبندقية كلاشينكوف على كتفه. وترك حقيبته حول خصره مفتوحةً ليبقي الذخائر في متناول اليد.

أمام الحمامات، كان راكبان ينتظران. عندما فُتح الباب ووجدا أنفسهما أمام رجل عاري الصدر ومسلحاً، انقض الراكب الأول عليه وتمكن الثاني من الإمساك ببندقية الكلاشينكوف. فأخرج الخزاني مسدسه وأطلق عليه النار واستعاد البندقية.

ولفتت الجلبة انتباه ثلاثة أميركيين كانوا في عطلة بينهم عسكريان. فانقضوا عليه وأخذوا أسلحته وسيطروا عليه بمساعدة ركاب آخرين. توقف القطار في محطة أراس حيث اوقف المهاجم.