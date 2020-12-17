استبعاد روسيا عن المشاركات الرياضية الدولية لمدة عامين بسبب المنشطات

رحبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ("وادا") بقرار محكمة التحكيم الرياضية ("كاس") الخميس باستبعاد روسيا لمدة عامين من المشاركة في البطولات العالمية الكبرى، بينها أولمبياد طوكيو الصيفي المؤجل للعام 2021 والألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، لخرقها قواعد مكافحة المنشطات.

وقال رئيس الوكالة العالمية ويتولد بانكا في بيان إن "الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سعيدة بفوزها بهذه القضية التاريخية".

وأضاف أن محكمة التحكيم الرياضية "أكدت بوضوح استنتاجاتنا بأن السلطات الروسية تلاعبت بوقاحة وبشكل غير قانوني ببيانات مختبر موسكو للتغطية على برنامج منشطات ممنهج".

ومع ذلك أعرب بانكا عن "خيبة أمله" لأن المحكمة لم تصادق على توصية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات باستبعاد روسيا لمدة أربع سنوات.

وفي أول ردّ رسمي من قبل الجانب الروسي، قالت موسكو إنها راضية لعدم منع رياضييها "جماعياً" من المشاركة في الأولمبياد في قضية المنشطات الروسية.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية ("كاس") أعلنت الخميس استبعاد روسيا لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الدولية الكبرى بينها أولمبياد طوكيو الصيف المقبل والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات.

وقلص القضاة الثلاثة الذين عينتهم المحكمة إلى النصف عقوبة الاستبعاد لأربع سنوات التي اقترحتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ("وادا") العام الماضي، في حين منحت الفرصة أمام الرياضيين الروس الذين لم يسبق معاقبتهم بسبب تناول المنشطات، للمشاركة تحت علم محايد.