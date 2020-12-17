أوبرا نيويورك تحيي عيد الميلاد بعروض موسيقية لمطربين عالميين عبر البث الحي

بعد غياب دام لأشهر بسبب الجائحة، عاد مشاهير الأوبرا العالمين إلى تقديم حفلات في مسارح ودور العرض بمناسبة عيد الميلاد، لكن هذه المرة من خلال عروض تنقل عبر بث مباشر.

وأطلقت دار ميتروبوليتان أوبرا في نيويورك سلسلة حفلات باسم "التقى النجوم في حفل مباشر" حيث يتم تقديم العروض عن طريق الدفع مقابل المشاهدة.

وكان أبرز المشاركين في هذه الحفلات أسطورة الباس باريتون الويلزي برين ترافل الذي اختار تقديم عروضه في كاتدرائية قديمة.

وفي الوقت الذي لاتزال العديد من المسارح مغلقة، اهتدت أوبرا متروبوليتان في نيويورك إلى نقل سلسلة الحفلات الموسيقية الرائدة هذه عبر البث الحي إلى عشاقها حول العالم.

ويقول المدير العام لدار أوبرا ميتروبوليتان بيتر غيلب "الفكرة من حفلات الدفع مقابل المشاهدة هي ربط هؤلاء الفنانين العظماء بجماهيرهم … هذا هو السبب في اتخاذنا إجراءات صارمة في إقامة حفلات موسيقية في أوروبا عن بعد من نيويورك، حيث نوجه فريق الكاميرا والإضاءة على بعد ثلاثة آلاف ميل عبر القنوات الفضائية ".

ويقول المدير العام لدار أوبرا ميتروبوليتان بيتر غيلب "الفكرة من حفلات الدفع مقابل المشاهدة هي ربط هؤلاء الفنانين العظماء بجماهيرهم … هذا هو السبب في اتخاذنا إجراءات صارمة في إقامة حفلات موسيقية في أوروبا عن بعد من نيويورك، حيث نوجه فريق الكاميرا والإضاءة على بعد ثلاثة آلاف ميل عبر القنوات الفضائية ".

وعن السر وراء وجود العديد من المطربين العظماء في ويلز يقول المطرب برين ترافل "الويلزية لديها سبعة أحرف متحركة وبالتالى فهي تظهر في هذا نوع من الغناء"

ويضيف "كان الغناء في الكنيسة شيئا مهمًا عندما كنت طفلاً. نحن مزارعون لذا فإن المزارع مبعثرة على بعد أميال من بعضها البعض. لذلك كان هذا هو الإحساس الذي يجمع الناس حين يلتقون في الكنيسة ".

وتقول السوبرانو ناتاليا رومانيو "نقول دائمًا أن هناك شيئًا ما في مياه ويلز وهو سبب وراء هؤلاء المطربين الجيدين. هناك نوع من اللحن في لهجتنا ولغتنا. إنها لغة موسيقية "

للإشارة يمكن حجز تذكرة لحضور حفل برين ترافل وغيره من المطربين المشهورين افتراضيا في 30 من ديسمبر/كانون الأول عبر النقر على هذا الرابط.