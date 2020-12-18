بعد ماكرون.. قائمة بسياسيين وزعماء عالميين أصيبوا بفيروس كورونا في 2020

1- الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر

الرئيس الأميركي دونالد ترامب Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

2- الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في 7 تموز/ يوليو

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو Eraldo Peres/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

3- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 27 آذار/مارس 2020

بوريس جونسون Kirsty Wigglesworth/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

4- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر

إيمانويل ماكرون AP Photo/Francois Mori

5 - رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني، في الثاني من أيلول/سبتمبر

سيلفيو برلوسكوني Luca Bruno/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

6- الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في التاسع عشر من آذار/مارس

الأمير تشارلز Jacob King/AP

7- أمير موناكو ألبير الثاني في 19 آذار/ مارس

ألبير الثاني أمير موناكو Darko Vojinovic/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

وفيما حالف الحظ الأكثرية، توفي أيضاً سياسيون بعد إصابتهم بالفيروس. أبرزهم الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان ورئيس وزراء إيسواتيني أمبروز دلاميني.

1- رئيس وزراء إيسواتيني أمبروز دلاميني في 13 كانون الأول/ ديسمبر

الراحل أمبروز دلاميني RODGER BOSCH / AFP

2- الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان **في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر**