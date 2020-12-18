شاهد: نيويورك تستيقظ تحت غطاء من الثلج

استيقظت عدة مدن في شمال شرق الولايات المتحدة من بينها نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن تحت معطف أبيض سميك بعد تساقط ما يصل إلى 60 سنتيمتراً من الثلوج. ولم تشهد هذه المناطق تساقط الثلوج منذ عدة سنوات.

وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي "إن المدارس في نيويورك أغلقت يوم الخميس ومن المقرر إعادة فتحها يوم الجمعة".

كما أثرت الأحوال الجوية السيئة على الرحلات الجوية، حيث تم إلغاء أكثر من 1700 رحلة الخميس، وفقًا لبوابة الحركة الجوية.