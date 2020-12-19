شاهد: حشود من الزوار تشارك في مهرجان أضواء ديزني لعيد الميلاد في تايوان

شاركت حشود من سكان تايبيه في تايوان إحدى في حفل الأضواء المخصص لعيد الميلاد والذي تخلله عرض بتقنية الأبعاد الثلاثة. وتايوان واحدة من الدول القليلة في العالم التي لم تفرض إغلاقاً خلال الوباء. ويعتبر مهرجان ديزني لأضواء عيد الميلاد، أكبر مهرجان لأضواء عيد الميلاد في تايوان ويحضر المهرجان أكثر من 6 ملايين زائر في العام.

ويتميز المهرجان بعرض خرائط ثلاثية الأبعاد على شكل شخصيات ديزني وتركيبات إضاءة مختلفة. ويقول كيني لين، وهو زائر للمهرجان: "جائحة هذا العام، لم يكن الوضع خطيرًا جدًا في تايوان. يخرج الجميع، اليوم في هذا الطقس الجيد لاستنشاق الهواء النقي".