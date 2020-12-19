شاهد: متزلجون سعداء بعد العاصفة الثلجية في نيويورك

تظهر مقاطع الفيديو لقطات لمتزلجين سعداء في سنترال بارك في مدينة نيويورك، بعد عاصفة ثلجية غطت شمال شرق الولايات المتحدة.

ورصد خبراء الأرصاد الجوية أكثر من 40 إنشاً أي نحو متر من الثلوج في بعض المناطق، مثل بينغهامتون التي تقع على بعد 290 كيلومتراً من شمال مدينة نيويورك، وليتشفيلد في ولاية بنسلفانيا.