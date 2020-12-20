الولايات المتحدة تستعد لبدء عمليات توزيع اللقاح الثاني المضاد لكورونا

بدأ العمّال، اليوم الأحد، عمليات التعبئة والتغليف والتوزيع لشحنات للقاح كوفيد-19 الثاني المصرّح به في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الجهود الحثيثة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وكان الموظفون في مصنع للأدوية في مقاطعة ممفيس بدأوا بتصنيع اللقاح الذي طورته شركة "موديرنا" والمعاهد الوطنية للصحة، ومن المتوقع أن يتم إعطاء اللقاح اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من موافقة إدارة الغذاء والدواء على اعتماده رسمياً للاستخدام في حالات الطوارئ.

في وقت لاحق من اليوم، ستناقش لجنة من الخبراء أولوية الفئات التي ستحصل على الجرعات المبكرة من لقاح موديرنا ولقاح مماثل طوّرته شركة "فيزر" و"بيوتيك" الألمانية، مع الإشارة إلى لقاح فيزر كان تمّ استخدامه لأول مرة قبل بأسبوع مستهلاً أكبر حملة تطعيم تشهدها الولايات المتحدة.

وكان متحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية قال إن 7.9 مليون جرعة من لقاحات "فايزر" و"موديرنا" سيتم تسليمها على الصعيد الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ويؤكد خبراء الصحة العامة أن اللقاحات المذكورة - وغيرها من تلك التي في طور الإعداد - هي الطريقة الوحيدة للقضاء على الفيروس الذي أخذ ينتشر في الأشهر الأخيرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، حيث بات يصاب نحو ربع مليون شخص يومياً بالفيروس الذي قتل أكثر من 314 ألف شخص في مختلف أرجاء الولايات الأمريكية ونحو 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.