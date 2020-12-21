شاهد: مستشفيات الأرجنتيين تسمح لأقارب المُصابين بفيروس كورونا برؤية أحبّائهم من خلال النوافذ

سمحت السلطات في الأرجنتين لأقارب المصابين بكوفيد-19 والذين يعالجون في المستشفيات، برؤية أحبائهم من خلال نوافذ المستشفى.
وكانت الأرجنتين، التي سجلت أكثر من 1.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا و 41 ألف حالة وفاة ، تخضع في البداية لقيود صحية صارمة للغاية، مما تسبب ذلك في موت الآلاف لوحدهم في "حبس انفرادي".
تقول ابنة أحد المرضى الخاضع للعلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى بوساداس في بوينس آيرس: "أردت حقًا رؤيته لأنني كنت قلقة جدًا من عدم تمكني من رؤيته أبدا".
على الرغم من انخفاض الحالات في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها بدأت في الارتفاع مرة أخرى في الأيام الأخيرة.
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