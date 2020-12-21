شاهد: موقف للسيارات في شمال غرب إنجلترا يتحول إلى مركز للتلقيح ضد كوفيد-19

يتم استخدام موقف السيارات في مركز "Hyde Leisure Center" بمدينة مانشستر بشمال غرب إنكلترا كمركز للتلقيح ضد كوفيد-19. ويعمل الطاقم الطبي على تلقيح المرضى في سياراتهم ويمكن أن تصل العملية إلى تطعيم 600 شخص يوميًا.
وأصدرت المملكة المتحدة قيودًا أكثر صرامة خلال موسم الأعياد، حيث صرح المسؤولون بأن سلالة جديدة من فيروس كورونا، أكثر عدوى، تنتشر بسرعة في جنوب شرق إنكلترا.
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