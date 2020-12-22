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شاهد: برنامج تعليمي فرنسي مجاني يضع الأطفال في قلب الأوركسترا

أخذ البرنامج التعليمي الفرنسي ديموس (Démos) أعضاء الأوركسترا، إلى الأحياء السكنية حيث يبدو المعهد الموسيقي بعيد المنال في ظل الأزمة الصحية.

ويواصل حوالي 50 ٪ من طلاب هذا البرنامج ممارسة الموسيقى في دورة مدتها ثلاث سنوات. وتم إشراك آلاف الأطفال الصغار فيها حتى الآن.

يسمح البرنامج للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 12 عامًا بالعزف في أوركسترا.

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