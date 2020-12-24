بين المسح والغسيل والعمل.. كيف أمضى جورج كلوني فترة العزل؟

في مقابلة هاتفية، مع وكالة أسوشيتدبرس قدم كلوني صورة لحياته خلال الحجر، فيلمه الجديد ميدنايت سكاي ورؤيته لمستقبل هوليود.

أمضى كلوني أغلب وقته برفقة عائلته الصغيرة، زوجته أمل كلوني، وتوأمهما البالغان من العمر 3 سنوات، إضافة لعمله على فيلمه الجديد، يتواصل كلوني مع أصدقائه عبر تطبيق زووم. ويقول: " أتواصل مع أصدقائي أكثر من السابق".

ويضيف كلوني بأنه كالجميع، يغسل الأطباق والملابس كما يقوم بمسح الأرضيات، ويضيف: "أتمنى رؤية أمي وأبي، وأفكر بهما، خصوصا أنهم لا يستطيعون الخروج مع أصدقائهم القدامى".

فيلم ميدنايت سكاي

يعتبر فيلم ميدنايت سكاي الفيلم السابع الذي يقوم جورج كلوني بإخراجه وانتاجه، ويصرح كلوني بأنه أكبر إنتاج له حتى الآن.

ويستند الفيلم لرواية ليلي بروكس دالتون (غود مورنينغ ميدنايت) وهو فيلم خيال علمي يحدث عام 2049. وتدور أحداث الفيلم حول كارثة مناخية تحل بالأرض وتقضي على كل السكان، إلا طاقم قد عاد من رحلة استكشافية من المشتري.

ويلعب كلوني دور عالم فضاء مصاب بالسرطان يعيش في مرصد باربو في الدائرة القطبية الشمالية، برفقة كولين سبرينغول، وهي طفلة لا تتحدث.

هوليوود بعد الوباء

يشعر كلوني بالقلق تجاه دور السينما بشكل خاص، وإمكانية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19. ويقول: "علينا أن نقدم لهم الدعم الاقتصادي، هم جزء من اقتصادنا.. نحن ندعم شركات النفط ويمكننا دعم المسارح ودور السينما."

ويضيف : " يبدو الوضع مشابها بشكل كبير، عن كل ما سمعناه عندما تطور التلفزيون وظهرت أشرطة في أتش اس ولاحقا دي في دي. ليس لدي خوف من أن صناعة السينما ستصمد في نهاية الأمر."