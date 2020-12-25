شاهد.. الشرطة اليونانية تفض التجمعات وسط أثينا ليلة الميلاد

نفذت الشرطة اليونانية دوريات في أثينا لمنع التجمعات خلال الاحتفالات بعيد الميلاد، بسبب الحجر المفروض لكبح تفشي فيروس كورونا.

وتجمع العديد من الأشخاص حول شجرة عيد الميلاد في ميدان سينتاجما، بينما حاولت الشرطة حث الناس على العودة إلى منازلهم لمنع انتشار COVID-19.

فورضت الحكومة اليونانية حظر تجول من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا، والذي سيظل ساريًا طوال أيام العطلات، بما في ذلك عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة واليوم، كما فرضت حظرا على حركة المرور في أثينا والمدن الكبرى الأخرى، وسُمح لتسعة أشخاص فقط من عائلتين مختلفتين بالالتقاء في مكان مغلق.

وسيتم إيقاف أي سيارة تتحرك خلال هذه الساعات ويجب إبراز المستندات اللازمة.