تركيا تطلب 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني وتقول إنه آمن وفعال بنسبة 91 بالمائة

ذكر مسؤول بقطاع الصحة في تركيا، الخميس، أن لقاحا تجريبيا طورته شركة الأدوية البيولوجية الصينية "سينوفاك" أثبت عن نسبة فعالية بلغت 91.25 بالمائة.

وقال خبير الأمراض المعدية في المجلس الطبي التركي الدكتور سرحات أونال إن النتائج تستند إلى النتائج المبكرة لتجارب المرحلة الأخيرة التي يتم اجرائها على مستوى البلاد، ويحمل اللقاح المطور من قبل شركة سينوفاك بيوتك" اسم "كورونا فاك".

وأعلن أونال عن النتائج الأولية يوم الخميس بعد تجارب شملت 7371 متطوعا وقال إن اللقاح آمن.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في مؤتمر صحفي إن هذه النتائج هي الأولى التي يعلن عنها بخصوص اللقاح المطور.

وأضاف أن الشحنة الأولى المكونة من ثلاثة ملايين جرعة من لقاح "كورونا فاك" سيتم شحنها إلى تركيا مساء الأحد لتصل إلى تركيا يوم الاثنين.

ولم يتم التحقق من التحقق من نسبة فعالية اللقاح الذي أعلنته تكريا بشكل مستقل.

ممرضة تحمل اللقاح التجريبي المطور "كورونا فاك" Emrah Gurel/Ap

وكانت أنقرة قد أبرمت صفقة لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح وقال وزير الصحة إن هناك اتفاقا قريبا على لقاح شركة "فايزر بيونتيك" الذي طورته شركة صناعة الادوية الأمريكية "فايزر" بالشراكة مع مختبر بيونتيك الألماني.

وأضاف أن الصفقة قد تشهد حصول تركيا على 4.5 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية مارس وسيكون لديها خيار شراء ما يصل إلى 30 مليون جرعة.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلد الذي يحصي 83 مليون نسمة، 2.2 مليون إصابة ووفاة 19115 وفاة.