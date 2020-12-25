شاهد: سائقو الشاحنات الأوروبيين العالقين حول ميناء دوفر يخضعون لفحص كورونا قبل عبور القنال

قالت بريطانيا الخميس، إن خطوط السكك الحديدية والبحر بين المملكة المتحدة وفرنسا ستظل مفتوحة طيلة فترة الأعياد في محاولة لتخفيف طوابير الشاحنات المتراكمة التي تقطعت بها السبل بسبب إغلاق الحدود بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا. ويخضع السائقون لفحص فيروس كورونا للتأكد من سلامتهم قبل عبور القنال الإنكليزي.

وأمضى الآلاف من سائقي الشاحنات الأوروبيين يوم الأربعاء ليلتهم الرابعة داخل سياراتهم.