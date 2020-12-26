شاهد: قداس عيد ميلاد مختلف هذا العام في ألمانيا وفرنسا بسبب كورونا

في كنيسة سانت ماري في برلين، العديد من الخدمات تم تقديمها خلال هذا العام بسبب جائحة كورونا، والتي سمحت لأكبر عدد من المواطنين من حضور قداس عيد الميلاد بأمان ودون القلق من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

بعض الحاضرين قرروا الوقوف خارج الكنيسة، في الهواء الطلق والمشاركة في القداس، وآخرون فضلوا الدخول إلى قاعة الكنيسة للصلاة، وآخرون تابعوا القداس من منازلهم عبر الانترنت.

أما في فرنسا، وتحديدا في مدينة لوفالوا بيري في شمال غرب العاصمة الفرنسية باريس، قررت الكنيسة الاستعانة بصالة "مارسيل سيردان" الرياضية التابعة للبلدية لإحياء قداس عيد الميلاد، وحضر العشرات من الفرنسيين وهم يرتدون الكمامات، والتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي.