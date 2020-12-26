شاهد: الشرطة الأميركية تنشر صوراً لمركبة يشتبه بأنها مركبة ناشفيل "المفخخة"

انفجرت سيارة ترفيهية (آر في) كانت متوقفة في شارع مهجور بوسط مدينة ناشفيل في وقت مبكر من صباح عيد الميلاد، ما تسبب في انقطاع الاتصالات على نطاق واسع وتعطيل أنظمة الطوارئ التابعة للشرطة.

وكانت الشرطة ترد على تقرير عن إطلاق نار يوم الجمعة عندما صادفت عربة سكن متنقلة تطلق تحذيراً مسجلاً بأن قنبلة ستنفجر في غضون 15 دقيقة، فأخلت عناصرها إثر ذلك المباني المحيطة واستدعت خبراء المتفجرات.

وانفجرت العربة فعلاً بعد مضي الدقائق الـ15.

واليوم السبت، أصدرت إدارة شرطة مترو ناشفيل صورة مأخوذة من فيديو للمراقبة تظهر مركبة ترفيهية يشتبه بأنها المركبة "المفخخة".

وتعتقد السلطات أن الانفجار كان متعمدا لكنها لا تعرف بعد الدافع أو الهدف، ولم يتلق المسؤولون أي تهديدات قبل الانفجار الذي أدى إلى تصاعد الدخان الأسود وألسنة اللهب من قلب المشهد السياحي بوسط مدينة ناشفيل، وهي منطقة مكتظة بالمطاعم والمتاجر.

وكان الانفجار قوياً لدرجة أن المباني البعيدة اهتزت، كما تحطمت النوافذ في الشوارع، بالقرب من مبنى مملوك لشركة "إيه تي أند تي" يقع على بعد مبنى واحد من برج مكاتب الشركة، وهو معلم في وسط المدينة.

قال مسؤولون إن حالة ثلاثة أشخاص نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة للعلاج حالتهم مستقرة مساء الجمعة.

عثرت السلطات على رفات بشرية في محيط الانفجار.