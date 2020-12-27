شاهد: أول عمليات تلقيح ضد كوفيد-19 في روما وبراغ

أصبحت الممرضة الإيطالية كلوديا أليفيرنيني أول شخص في إيطاليا يتلقى لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركة بيونتيك الألمانية وشركة الأدوية الأميركية فايزر صباح الأحد.

وتم تلقيح أليفيرنيني مع أربعة آخرين في مستشفى سبالانزاني في روما.

إلى الشرق، أطلق رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد من المستشفى العسكري في العاصمة براغ، خلال بث مباشر على التلفزيون العام.

وبعد رئيس الوزراء، تلقت إميلي ربيكوفا، وهي إحدى قدامى المحاربات التشيكيات (95 عاماً) جرعة من اللقاح أيضاً.

يأتي ذلك ضمن حملة على المستوى الأوروبي للبدء بالتطعيم ضدّ وباء كوفيد-19، بدأت الأحد في دور العجزة وبعض المؤسسات الطبية.