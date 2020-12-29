الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد تغيب دام شهرين بداعي العلاج

عادالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده الثلاثاء بعد شهرين من العلاج في مستشفى بألمانيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق صور أظهرها التلفزيون الحكومي.

وظهر تبون (75 عاماً) بحالة أفضل من آخر طهور له قبل ثلاثة أسابيع، وكان يرافقه رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش ورئيس المجلس الدستوري.

وظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقتها عبر التلفزيون العام للمرة الأولى منذ 15 تشرين الأول/ أكتوبر وخضوعه لحجر في البلاد ثم نقله إلى مستشفى في ألمانيا لتلقي العلاج من فيروس كورونا.

وألقى حينها تبون الذي بدا نحيلاً "خطاباً للشعب" غداة الذكرى الأولى لانتخابه. ويعود آخر ظهور علني له حين التقى وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في 15 تشرين الأول/ أكتوبر.